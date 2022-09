Il periodo negativo non finisce: il Como cade contro il Sudtirol

Squadra in casa

Ancora una sconfitta per il Como nella quinta giornata del campionato di Serie B contro il Sudtirol che condanna i biancoblù alla permanenza nella parte bassa della classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato, l’episodio che sblocca la gara è il rosso a Jacopo Da Riva, che appena entrato, entra a gamba tesa su Belardinelli.

Gli ospiti dopo un grande pressing, passano in vantaggio al 79’ con Mazzocchi, bravissimo ad anticipare Cagnano e colpire di testa su un cross di Casiraghi.

Il 2 a 0 arriva all’87 quando Fabregas colpisce di mano un pallone in mezzo all’area. Dal dischetto si presenta Casiraghi che non sbaglia.

Tabellino

COMO: Ghidotti S., Arrigoni T. (dal 1′ st Da Riva J.), Baselli D. (dal 22′ st Fabregas C.), Binks L., Blanco A. (dal 33′ st Farago P.), Cagnano A., Cerri A. (dal 22′ st Mancuso L.), Cutrone P. (dal 43′ st Gabrielloni A.), Kerrigan L., Scaglia F., Vignali L.. A disposizione: Vigorito M., Chajia M., Da Riva J., Delli Carri F., Fabregas C., Farago P., Gabrielloni A., Ioannou N., Mancuso L., Odenthal C., Parigini V., Solini M. Allenatore: Gattuso G..

SÜDTIROL: Poluzzi G., Belardinelli L., Berra F., De Col F., D’Orazio T. (dal 20′ st Crociata G.), Masiello A. (dal 21′ st Curto M.), Mazzocchi S. (dal 39′ st Schiavone A.), Nicolussi Caviglia H. (dal 45’+1 st Davi S.), Odogwu R., Rover M. (dal 20′ st Casiraghi D.), Zaro G.. A disposizione: Iacobucci A., Capone C., Carretta M., Casiraghi D., Crociata G., Curto M., Davi S., Harrasser S., Kofler R., Pompetti M., Schiavone A., Tait F. Allenatore: Bisoli P..

Reti: al 34′ st Mazzocchi S. (Südtirol) , al 42′ st Casiraghi D. (Südtirol) .

Ammonizioni: al 45’+1 pt Masiello A. (Südtirol), al 36′ st Casiraghi D. (Südtirol).

Espulsioni: al 5′ st Da Riva J. (Como).

Gol annullati: al 15′ st Cerri A. per (Como).