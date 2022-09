Delusione Como: i lauritani cadono in casa del Cosenza con il risultato di 3 a 1

Niente da fare per il Como, arriva un’altra sconfitta in campionato nell’anticipo del venerdì, questa volta in casa del Cosenza.

I padroni di casa, dopo una prima parte di gara equilibrata, vanno in vantaggio al 31’ con D’Urso, abilissimo a buttarsi sulla respinta di Ghidotti dopo il tiro di Brignola.

Il raddoppio arriva sei minuti più tardi: calcio di punizione di Merola respinto da Binks, il pallone arriva a Rigione che da posizione defilata insacca alle spalle di Ghidotti.

Gli ospiti accorciano le distanze al 41’ con Vignali che dopo una cavalcata di 50 metri, semina l’ultimo avversario e batte Matosevic.

Minuto 82: il Como rimane in 10 a causa di un doppio giallo di Binks che scivola su Vallocchia, abilissimo a spostare all'ultimo il pallone facendosi atterrare.

Passano solo 3 minuti e il Cosenza cala il tris: il solito Vallocchia va sull'esterno, punta l'uomo e mette in mezzo un pallone che Meroni non può che schiacciare di testa in porta.