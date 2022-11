Il Como annuncia il suo terzo kit con un sponsor molto speciale

Il Como 1907 ha svelato il terzo kit, un’altra opera d’arte. Dopo l’annuncio di qualche mese fa delle maglie Home e Away, il club ha pubblicato le immagini del nuovo kit, disegnato dallo stilista di alta moda Didit Hediprasetyo e prodotto dall’azienda italiana di abbigliamento sportivo Erreà.

Come la versione da casa e da trasferta, la maglia sarà speciale dentro e fuori dal campo. Il ricavato della vendita delle maglie sarà devoluto all’associazione benefica che campeggia sul petto: “Quelli che… con Luca”.

Nel 2011 Luca ha perso la sua battaglia contro la Leucemia Mieloide Acuta. Una grave forma di leucemia che è il tumore pediatrico più comune e frequente. In Italia ogni anno si ammalano circa 400-500 bambini, si tratta della seconda causa di morte per i bambini in età pediatrica dopo gli incidenti stradali.

Il padre di Luca, Andrea Ciccioni, ha fondato l’organizzazione no-profit dopo la scomparsa del figlio, per sostenere progetti di ricerca sull’immunoterapia con cellule CAR-T. L’associazione sta già cambiando la vita di molti giovani pazienti.

I tifosi e tutti coloro che desiderano contribuire al sostegno dell’associazione possono ordinare la terza maglia del Como 1907 attraverso il nuovo negozio online.

(Comunicato Como)