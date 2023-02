Il Como non va oltre l'1 a 1 in casa del Sudtirol

Il Como trova un meritato pareggio, all’ultimo respiro, contro un Sudtirol bene organizzato e molto cinico, bravo a portarsi in vantaggio, nonostante le poche occasioni.

Il primo tempo, infatti, non vede grandi occasioni, le due squadre si studiano cercando di trovare lo spunto giusto.

Nel secondo tempo, invece, si sblocca la gara al 71’ quando Celli con un gran diagonale mette in difficoltà Gomis che mette in angolo. Sul corner Tait prolunga sul secondo palo dove trova Zaro che non sbaglia.

Il pareggio dei ragazzi di Longo arriva al 91’ quando Masiello stende il neoentrato Gabrielloni e l’arbitro fischia un giusto fallo da rigore. Dal dischetto Cerri batte il portiere avversario.

TABELLINO

SÜDTIROL-COMO 1-1

Marcatori: Zaro al 24′, Cerri su rig. al 46′ st.

SÜDTIROL: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Belardinelli, Casiraghi (dal 38′ st Fiordilino); Rover (dal 38′ st Cisse); Mazzocchi (dal 12′ st Odogwu). A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini. All. Bisoli

COMO: Gomis; Odenthal (dal 28′ st Parigini), Scaglia, Binks; Vignali (dal 38′ st Mancuso), Fabregas (dal 19′ st Baselli), Bellemo, Ioannou; Da Cunha (dal 19′ st Blanco); Cerri, Cutrone (dal 38′ st Gabrielloni). A disposizione: Ghidotti, Da Riva, Iovine, Faragò, Canestrelli, Arrigoni, Pierozzi. All. Longo.