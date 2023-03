Il Como non va oltre lo 0 a 0 in casa del Benevento

Nella 29esima giornata del campionato di Serie B, il Benevento blocca il Como sul risultato di 0 a 0.



Sono i padroni di casa ad avere la prima occasione al 5' con Tello, che con un tiro-cross colpisce il palo.



Gli ospiti rispondono al 13' con una punizione di Cerri, respinta alla grande dal portiere Manfredini che non si fa sorprendere.



Il Como ha una nuova occasione al 22’ con Mancuso, che è bravissimo a stoppare di petto un lancio lungo sulla sinistra e a tirare a incrociare, con la palla di poco a lato.



Nella ripresa dopo 3 minuti viene espulso Tello per doppio giallo dopo un’intervento su Cas Odenthal e successivamente per proteste, viene allontanato anche l’allenatore Roberto Stellone.



I lariani allora si spingono in attacco, Mancuso trova Cerri che addomestica in mezzo all’area e calcia ma un grande Manfredini dice no.



I ragazzi di Longo ci provano anche nel finale: Bellemo serve Chajia sulla destra che prova due conclusioni, la prima respinta dalla difesa e la seconda parata in presa bassa da Manfredini.



La partita termina così con il risultato di 0-0.



TABELLINO



BENEVENTO-COMO 0-0



BENEVENTO: Manfredini; Letizia, Leverbe, Tosca; Improta (dal 42′ st Kubica), Schiattarella (dal 20′ st Viviani), Acampora (dal 42′ st Pastina), Foulon (dal 50′ st Jureskin); Karic, Tello; La Gumina (dal 20′ st Simy). A disposizione: Paleari, Locatelli, Farias, Agnello, Carfora, Sanogo, Capellini. All. Stellone.



COMO: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (dal 22′ st Chajia); Vignali, Da Cunha (dal 32′ st Parigini), Bellemo, Arrigoni (dal 9′ st Da Riva), Ioannou; Cerri (dal 32′ st Cutrone), Mancuso (dal 22′ st Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Canestrelli, Blanco, Pierozzi. All. Longo.