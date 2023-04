Come assistere alla gara Bari-Como

A partire dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 12 aprile, è in vendita la Blu nel Cuore Card.

La tessera è dedicata a tutti i tifosi del Como, è personale ed incedibile.



La Blu nel Cuore Card è indispensabile per poter acquistare il biglietto ed accedere allo stadio in occasione della gara Bari – Como, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00.

È possibile acquistare la Card solo ed esclusivamente online al seguente link (acquista ora).



Dopo l’acquisto, il titolare riceverà via mail la Blu nel Cuore Card provvisoria, che consentirà fin da subito l’acquisto del titolo di accesso allo stadio. Sarà necessario cliccare sul link e stampare la ricevuta, che dovrà essere presentata all’ingresso dell’impianto insieme al biglietto.

(Comunicato Como)