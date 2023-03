Come acquistare i biglietti di Venezia-Como

In vista del match Venezia-Como, in programma sabato 1° aprile alle ore 14:00, sono state pubblicate le condizioni di vendita dei biglietti:

“I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 31 marzo, online sul sito vivaticket.com.

Il prezzo del biglietto è di €20,00 (più diritti di prevendita). Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio P.L. Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Si ricorda che i biglietti per il Settore Ospiti non saranno in vendita presso le casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda ai tifosi di non recarsi allo stadio se sprovvisti di biglietto.

La vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Como è esclusiva per il settore ospiti.

Non è possibile in nessun modo effettuare il cambio utilizzatore.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO “PIERLUIGI PENZO”

In auto

Tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna – Padova poi in A4 Padova – Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi direzione Venezia Porto.

Si raccomanda a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto gratuito e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno.

In aereo

Aeroporto “Marco Polo” di Venezia. È attivo il servizio pubblico comunale “ACTV linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia P.le Roma poi linea di navigazione pubblica direzione S. Elena LINEE 4.1 – 5.1 – 6.

Aeroporto “A. Canova” di Treviso Sant’Angelo. Servizio navetta per Venezia P.le Roma ATVO poi linea di navigazione pubblica LINEE 4.1 – 5.1 – 6.

In treno

Stazione di Venezia S. Lucia. Poi linee di navigazione Actv 4.1 – 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti navigazione ai non residenti 9,5€ a persona a viaggio valido 75 minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita e con supporter card se richiesta dall’incontro.

Accesso allo stadio

Orario apertura cancelli: 2 h prima rispetto all’orario d’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni. L’ingresso riservato ai Tifosi Ospiti è il numero 5 (Curva Ospiti).”

(Comunicato Como)