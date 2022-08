Che colpo per il Como: in arrivo Patrick Cutrone

Il Como piazza il colpo da 90 in attacco, è in arrivo dal Wolverhampton Patrick Cutrone, attaccante di grandissima qualità, alla prima esperienza in Serie B.

Il giocatore è voluto fortemente tornare in Italia per firmare con la squadra della sua città, provando a rinascere dopo un periodo molto complicato, fatto di alti e bassi.

L’ex Milan arriva a titolo definitivo e si legherà alla squadra di mister Gattuso fino al 2025, andando a completare un pacchetto offensivo formato attualmente da Cerri e Mancuso.