Castello, il bilancio di questa prima parte di stagione

Con l’ultima partita che si è disputata domenica, al momento si è conclusa la prima parte del campionato e questi ultimi ripartiranno solamente il 22 gennaio 2023. Come sempre, quello di Eccellenza, è un campionato intenso dove le squadre sono il lotta punto a punto nella parte centrale così come nella parte alta dove comanda la Vogherese. Fine prima parte di stagione e di Bilanci, tempo anche per iniziare a tirare le prime somme. Vediamo come è andata la squadra comasca di Castello Città di Cantù fino a questo momento..

I comaschi sono stati inseriti nel girone A di Promozione, che ha preso il via a settembre 2022.

L’avvio di stagione è stato altalenante: due vittorie e due pareggi nelle prime quattro gare, poi si mettono in mezzo un pareggio contro l'Oltrepò Pavia e solo 7 punti conquistati in otto gare. Smuovono di nuovo la classifica con un pareggio e poi di nuovo lo stop, questa volta contro gli altri comaschi della Pontelambrese (2-1 il risultato finale) Quindi si arriva alla quindicesima giornata con la sosta invernale con la vittoria per 5-1 sul Costamasnaga.

Per la formazione di Bertoni i 21 punti sono frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Con 20 gol fatti e 18 subiti, il miglior marcatore della squadra è Emanuele Pappalardo, classe 1987, a quota 5 reti. Lo seguono a ruota Bruschi Alessandro e Wachira Malik fermi a 3 gol.

Ora la prima gara del 2023 sarà quella contro la capolista Vogherese, una sfida importante che mette di fronte i comaschi alla prima della classe che dista ben 19 punti. Insomma, appuntamento tra le mura amiche di Castello per la partita che può portare lontano dalla zona "pericolosa" la squadra di Bertoni.

CLASSIFICA ECCELLENZA A alla fine del girone di andata:

Vogherese 1919 - 40

Pavia 1911 39

Solbiatese Calcio 31

Club Milano 30

Muggiò 27

Oltrepò FBC 27

Magenta 25

Verbano Calcio 24

Ardor Lazzate 24

Acc. Pavese S.Genesio 22

Sestese 22

Castello Città di Cantù 21

Calvairate 21

Gavirate 16

Vergiatese 15

Vis Nova Giussano 14

Pontelambrese 14

Virtus Binasco 9