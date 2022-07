Cas Odenthal è un nuovo giocatore del Como

Mercato in fibrillazione per il Como, che dopo aver ufficializzato nelle scorse ore Leonardo Mancuso, chiude il colpo Cas Odenthal, difensore olandese classe 2000.

Il comunicato del club:

“Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio fino al giugno del 2025 del difensore Cas Odenthal.

Centrale olandese classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell’Utrecht e del N.E.C. Nijmegen, squadra con la quale ha debuttato nel 2019 in Erestedivise, la seconda lega del campionato olandese e conquistato la promozione in Eredivise nel 2021. La scorsa stagione nella prima lega olandese ha giocato 38 partite siglando una rete.

“Sono veramente felice di poter diventare parte di questo club – sono le prime parole di Cas Odenthal – La Serie B è un campionato veramente competitivo e sono sicuro che il Como mi darà l’opportunità di crescere e migliorare come giocatore. Non vedo l’ora di scendere in campo e poter gioire ed esultare insieme ai tifosi di questa splendida città”