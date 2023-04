Il Castello Città di Cantù cade a Solbiate e saluta l'Eccellenza

Giornata fatale per il Castello Città di Cantà che perde in casa della più quotata Solbiatese con il risultato di 4-1 e dice aritmeticamente addio all'Eccellenza. Con tre gol nel primo tempo e uno nella ripresa, la Solbiatese, infatti, fa la voce grossa e compie un ulteriore passo in avanti verso i playoff. Cantù si illude con il gol iniziale di Bruschi, ma poi cade sotto i colpi di Scapinello per due volte, più Dervishi e Torraca su calcio di rigore.

SOLBIATESE – CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ 4-1 (3-1)

Solbiatese: Cocchiarella, Parini, Torraca (45′ st Perez), Scapinello, Toure, Pellini, Mondoni (22′ st Zerillo), Casagrande, Amelotti (40′ st Mezzotero), Pandiani, Dervishi (29′ st Lonardi D.). A disposizione: Copreni, Novello, Sottocasa, Lonardi L., Pedron. Allenatore: Domenicali

Castello Città di Cantù: Perniola, Balduzzi, Rivaletto (27′ st Pereira), Bruschi, Lozza, Scaccabarozzi M., Noseda (15′ st Ravasi), Romano (22′ st Ranzetti), Wachira (32′ st Barzaghi), Valle, Pappalardo (1′ st Colombo). A disposizione: Rossi, Bedon, Casartelli. Allenatore: Bertoni

Arbitro: Daidone di Seregno (Mastropieri-Giaramita)

Marcatori: pt: 9′ Bruschi (C), 19′ Scapinello (S), 32′ rig. Dervishi (S), 34′ Scapinello (S); st: 37′ rig. Torraca (S)