Blackout durante Como-Brescia: stadio Sinigaglia al buio per dieci minuti

Lo stadio Sinigaglia piomba nel buio per una decina di minuti. E' accaduto durante la partita Como-Brescia del 29 agosto, finita 1 a 0 per la squadra ospite. Il blackout si è verificato durante il primo tempo. Per l'esattezza è durato 11 minuti. A illuminare gli spalti c'erano solo i bengala dei tifosi. La partita è stata ovviamente temporaneamente sospesa fino al ripristino della corrente elettrica. L'arbitro ha dunque decretato 11 minuti di recupero nel primo tempo, cosa che ha tratto in inganno Parigini che si è seduto in panchina convinto di essere stato sostituito. Il numero sulla tabella segnalava solo i minuti di recupero dovuti, appunto, al blackout.