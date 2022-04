Si comunica che sono in vendita i biglietti per la gara Como – Vicenza, in programma lunedì 25 aprile alle ore 18:00 allo stadio Sinigaglia. I biglietti possono essere acquistati, fino alle ore 18:00 di sabato 9 aprile, esclusivamente sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.

INFO

Si ricorda che per poter accedere allo Stadio tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di Green Pass (che andrà presentato all’ingresso) in formato cartaceo o digitale purché sia ben visibile il QR Code. È OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento.

Sono esentati dall’obbligo del GREEN PASS:

– I minori di 12 anni che dovranno però essere accompagnati da un adulto che ne sia provvisto;

– I possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla vaccinazione (da mostrare all’accesso allo stadio).