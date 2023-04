Che beffa per il Como: il Bari pareggia al 92esimo

Nella 33esima giornata del campionato di Serie B, il Como viene beffato nei minuti di recupero dal Bari e torna a casa con solo un punto in tasca.

Gli ospiti passano in vantaggio al 10’ quando Parigini crossa per Gabrielloni che spizza di testa e trova sul secondo palo Ioannou che mette la sfera in rete.

Il raddoppio arriva al 25’ con Cutrone che dal limite dell’area infila la palla nell’angolino con un preciso diagonale.

Nella ripresa i padroni di casa partono forte e dopo 3’ minuti accorciano le distanze con un colpo di testa di Walid Cheddira.

La rimonta è completata al 92’ con Valerio Di Cesare che scatta sul filo del fuorigioco ed è bravissimo a battere Gomis.