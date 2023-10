Il Como resta in dieci ma trova un prezioso punto in casa del Bari

Dopo un periodo d’oro, pieno di vittorie, il Como non vuole smettere di stupire e in casa del Bari, cerca altri tre punti per continuare la striscia di risultati positivi.

La prima frazione è tutt’altro che noiosa ed entrambe le squadre ci provano, con tante occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto con Nasti, autore di un gol annullato per fuorigioco, Cutrone e Iannou, ma il risultato non si sblocca.

Nella ripresa, invece, cambia la gara, tanto che al 54' i lariani rimangono in dieci per il doppio giallo di Koné.

Al 64’ i padroni di casa ne approfittano e passano in vantaggio grazie alla rete di Diaw, bravissimo ad anticipare la difesa avversaria in area su calcio d'angolo e battere Semper.

Passano solo 4 minuti e, nonostante l'uomo in meno, gli ospiti pareggiano: Abildgaard dalla destra trova Bellemo con un cross preciso, che lo stesso centrocampista impatta alla grande e trafigge un impreciso Brenno.

Minuto 93, il Bari va vicinissimo al gol vittoria con Vicari, che servito da Achik non trova la porta di testa.