Bari-Como: info biglietti settore ospiti

Si informano i tifosi lariani che sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Bari – Como, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00.

I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 14 aprile, online sul sito sscbari.ticketone.it o presso i p.v. del circuito TicketOne.

Di seguito le restrizioni applicate:

Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Como;

Vi è obbligo di utilizzo della Blu nel Cuore Card per il settore ospiti;

di utilizzo della Blu nel Cuore Card per il settore ospiti; Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella provincia di Como.

Si evidenzia che, in caso di messaggio di errore durante la fase di acquisto dei biglietti del settore ospiti, si dovrà necessariamente “autorizzare” la tessera (Blu nel Cuore Card) che si intende utilizzare. Per autorizzare la tessera è necessario selezionare la voce “AUTORIZZAZIONE TESSERE” nel menu in alto a destra del sito web sscbari.ticketone.it e compilare i campi richiesti. Successivamente si potrà procedere all’acquisto dei biglietti del settore ospiti dal medesimo sito.

PREZZO DEI BIGLIETTI:

SETTORE OSPITI INTERO PREZZO UNICO € 13,50 + € 0,50 (Prevendita).

INFO UTILI:

Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza;

Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su;

Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;

L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS).

(Comunicato Como)