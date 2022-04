Pontelambrese e Mariano, ecco i risultati del turno di mercoledì

Un pareggio che vale i settimo risultato utile consecutivo. Così la Pontelambrese mercoledì era impegnata nella difficile trasferta contro il Mapello ed è tornata a casa con un punto. Per i padroni di casa bergamaschi ad aprire le danze è Sonzogni, poi arriva il pareggio di Brighenti, al settimo sigillo nel girone B. Dall'altro lato, il Mariano Calcio viene sconfitto in maniera pesante in casa del Codogno. Sono quattro le reti subite dai comaschi: Dragoni, Bertoletti, Zamble e D'Aniello. I gialloblu dicono addio matematicamente alla possibilità di agganciare il terz'ultimo posto, e retrocedono in Promozione-

Ora il prossimo appuntamento è per il 24 aprile, dove entrambe saranno impegnate in due partite importanti: la Pontelambrese in trasferta contro lo Zingonia e il Mariano in casa contro il Castelleone.

Ecco le altre gare della giornata:

Albinogandino - Cisanese

Luciano Manara - Real Codogno

Mapello - Lemine Almenno

Offanenghese - Trevigliese

Sancolombano - Vertovese

Sant'Angelo - Scanzorosciate

Speranza Agrate - Luisiana

Questa la classifica del girone B di Eccellenza:

1 Offanenghese 71

2 Sant'Angelo 68

3 Lemine Almenno 60

4 Mapello 55

5 Cisanese 44

6 Trevigliese 43

7 Real Codogno 41

8 Albinogandino 40

9 Luisiana 39

10 Zingonia V. 39

11 Luciano Manara 39

12 Scanzorosciate 37

13 Pontelambrese 34

14 Vertovese 34 30

15 Sancolombano 32

16 Castelleone 25

17 Speranza Agrate 25

18 Mariano 12