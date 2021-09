Si alza il sipario sul campionato di Promozione. Il girone B, che vede tra l'altro ben due squadre comasche presenti, si prospetta molto equilibrato e sarà sicuramente un campionato elettrizante e pieno di sorprese.

Altabrianza Tavernerio e Arcellasco sono due delle squadre favorite per la vittoria del campionato, insieme a loro anche Casati Arcore e Muggiò.

La prima giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 19 settembre alle ore 15.30, si apre con una gara che sicuramente darà tante emozioni. Stiamo parlando del big match tra l'Arcellasco e il Muggiò. Entrambe le squadre si sono attrezzate per fare molto bene in questa stagione e chissà che già dalla prima giornata si possa capire chi tra le due può diventare la squadra da battere. A dirigire la gara sarà invece Loris Saraci.



Dall'altro lato, invece, L’Altabrianza (l'altra comasca inserita nel girone B della Promozione) sarà impegnata in trasferta contro il Lissone. Qui l'arbitro designato sarà Marco Pigozzi.



Queste le altre gare della giornata:



Arcadia Dolzago - Cinisello

Barzago - Olimpiagrenta

Cob 91 - ColicoDerviese

Nuova Sondrio - Olgiate Aurora

Vibe Ronchese - Concorezzese

Casati Calcio Arcore - Cavenago