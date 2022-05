Promozione, Arcellasco: il terzo posto è tuo

Una sola certezza: la possibilità di giocarsi un posto per la categoria superiore passando dai playoff. Un terzo gradino e un obiettivo ben preciso: vincere anche nell'ultima partita. Nella sfida contro l'Arcadia Dolzago di domenica era arrivato un pareggio, precisamente un 2-2 che ha, di fatto, rallentato la corsa. Questo perà non devo assolutamente preoccupare la formazione di Erba che è in un grande momento di forma e domenica, in trasferta, affronteranno l'Olimpiagrenta.

Appuntamento alle 15.30 Domenica 8 maggio!



Ecco il girone della Promozione:



Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18