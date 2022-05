Arcellasco, il sogno è finito ma che stagione incredibile!

Un sogno che è stato interrotto sul più bello. Così l'Arcellasco Città di Erba deve salutare la corsa Eccellenza, dopo un grande campionato disputato con ottimi risultati, un quarto posto finale e un passaggio al secondo turno dei playoff. L'impresa incredibile per la formazione comascca era arrivata nel primo turno playoff con la vittoria in rimonta contro il Cinisello. Domenica, invece la sconfitta nel derby comasco con l’Alta Brianza che ha posto fine al bel cammino.

Queste le parole di mister Bertarelli: "È stata una gran bella stagione, ma resta un po’ di amaro in bocca vista l’ultima partita che per com’è andata avremmo meritato qualcosa di più. Il bilancio è sicuramente positivo, però per come sono fatto e per l’unione di squadra che si è creata c’è un filo di rammarico".