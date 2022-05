Arcellasco il sogno continua!

Nel primo turno dei playoff grandissima prova dell'Arcellasco che, in rimonta, si impone 2-1 sul Cinisello grazie alle reti di Fossati e Caligiuri. La formazione di Erba guidata da Bertarelli non sbaglia la prima gara e passa alla fase successiva, quindi al secondo turno. Una gara che li ha visti trionfare contro un Cinisello che non ha mai mollato e messo in difficoltà in più occasioni la formazione comasca.

Era obbligatorio trovare la vittoria per gli erbesi che, ora, se la vedranno contro l'Alta Brianza in un derby tutto comasco che saprà regalare sicuramente tante emozioni.

Una sfida valida per l'accesso al terzo turno della competizione.

Appuntamento a sabato 21 maggio alle ore 16 per una sfida da dentro o fuori, infatti anche qui la gara è ad eliminazione diretta. Solamente a partire dal terzo turno ci sarà la possibilità di disputare andata e ritorno.