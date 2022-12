Arcellasco campione d'inverno, ma com'è andata questa prima parte di stagione?

Fine prima parte di stagione e di Bilanci, tempo anche per iniziare a tirare le prime somme. Vediamo come è andata la squadra di Arcellasco fino a questo momento. È successo di tutto in questi primi quattro mesi del 2022: dal cambio allenatore alla vetta della classifica, fino ad essere l’unica formazione del girone B che fino a questo momento non ha mai perso una gara. Aritmetica e dati alla mano l’Arcellasco Città di Erba si è preso il primo posto in questo girone di andata, ingranando gara dopo gara e, nonostante qualche piccolo stop (solo 5 pareggi) è riuscita a ingranare la marcia e a ottenere risultati che l'hanno portata al momento della sosta natalizia a quota 35 punti. Un cammino nel girone B di Promozione che, dopo i pareggi maturati tra fine ottobre e inizio novembre, vede “saltare” dalla guida tecnica della squadra mister Ivan Iotti che fino a quel momento erano già primi in classifica e in corsa per la coppa di categoria. A succedergli Matteo Pessina, che alla fine del girone di andata vede la sua squadra con 10 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte, 36 gol segnati e 12 subiti. E un totale di 35 punti e testa della classifica. Insomma, un ottimo percorso degli erbosi fino a questo momento.

Ma, in ogni caso per l’Arcellasco Città di Erba non è ancora finita o meno , manca l’ultima gara di questo 2022: domenica alle 15 al “Lambrone” arriva la Colognese nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Ecco la classifica alla fine del girone di andata:

Arcellasco 35

Nuova Sondrio 34

Biassono 28

Casati Arcore 27

Cavenago 27

Calolziocorte 23

Speranza Agrate 23

Concorezzese 20

ColicoDerviese 19

Vibe Ronchese 19

Costamasnaga 17

Galbiate 16

GrentArcadia 14

Lissone 14

Aurora Olgiate 8

MissagliaMaresso 5