Serie B. Il Como vola con la determinazione di Antonino La Gumina: "Dopo un periodo tosto questa vittoria ci ha dato morale"

Nell’ultima giornata del campionato di Serie B il Como ha battuto il Brescia e Antonino La Gumina è ritornato al goal dopo quasi un anno dall’ultima volta:

“Sono molto contento per il goal ma soprattutto per la squadra, dopo un periodo tosto questa vittoria ci ha dato morale per il prosieguo del campionato.

Nel goal ho abbracciato Gabrielloni, era il primo che abbia trovato davanti a me, poi ho ringraziato Iovine per l’assist. Sono felice di aver trovato questi ragazzi, sono molto umili e forti.

Il rapporto tra attaccanti è buono, la competizione ci aiuta in campo e questo si vede.

Mi trovo bene a Como, fin dall’inizio con la città, le persone e lo stadio, ho trovato dei grandi compagni e delle persone speciali.”