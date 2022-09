Eccellenza A, ecco chi sfida la Pontelambrese

La stagione sportiva è ormai iniziata. Prima la Coppa Italia e ora il Campionato, insomma le squadre ormai hanno già disputato i primi fondamentali 90 minuti. Nel girone A di Eccellenza, nella prima giornata è arrivata una vittoria in trasferta per la comasca Pontelambrese che ha steso 2-1 il Verbano. Insomma, un ottimo inizio di stagione per la squadra di Pontelmabro.

Domenica, però, gli arancioni saranno impegnati nella seconda giornata di campionato. Andiamo a scoprire chi affronteranno nella seconda giornata.

Al Comunale di Pontelambro arriva la Vergiatese, squadra della provincia di Varese. La formazione guidata da mister Anania cercherà altri tre punti fondamentali per dare continuità all'ottimo avvio di stagione, dall'altro lato però troveranno una squadra che è in cerca di rivincita visto che la formazione del varesotto ha perso nella prima giornata 3-2 contro Calvairate. Insomma, sarà una gara dalle mille emozioni.



Ecco la classifica del girone A:

Oltrepo 3

Pavia 3

Club Milano 3

Calvairate 3

Pontelambrese 3

Sestese 3

Castello 1

Gavirate 1

Virtus Binasco 1

Vogherese 1

Magenta 0

Muggiò 0

Vergiatese 0

Ardor Lazzate 0

Verbano 0

Solbiatese 0

Acc. Pavese 0

Vis Nova Giussano 0