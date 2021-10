Serie B. Il Como si prepara al match contro l'Alessandra con un Andrea Cagnano in più: "L'obiettivo è sempre dare il massimo"

Il Como si sta preparando al prossimo impegno contro l’Alessandria dopo la pausa nazionali.

Molti giocatori stanno sorprendendo la società e i tifosi, come per esempio Andrea Cagnano, terzino sinistro del Como reduce dalle due presenze da titolare contro Benevento e Brescia:

"Non so se sono un talismano, ma se effettivamente quando sono in campo vinciamo spero di giocare spesso.

Mi sto trovando bene a Como, è la mia prima esperienza in Serie B, spero di imparare tantissimo da tutti coloro che mi stanno intorno.

La chance di venire qui è nata quando il Novara non si è iscritto al campionato, mi sono liberato e la società mi ha voluto fortemente.

Il numero di maglia 33 non ha un significato particolare, di solito prendo il 3, stavolta non c’era.

L'obiettivo è sempre dare il massimo in allenamento e portare in partita il lavoro della settimana".