Serie B. I convocati di Mister Gattuso per Como - Alessandria

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Dopo la pausa Nazionali si torna in campo per l’8ª giornata di Serie BKT. Di seguito i convocati di Mister Gattuso per il match con l’Alessandria:

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Moutir Chajia, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Stefano Gori, Ismail H’Maidat, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Zito Luvumbo, Vittorio Parigini, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Dario Toninelli, Marco Varnier, Luca Vignali.