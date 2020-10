Il Como battuto dal Lecco 3 a 0: il video dei gol

Per il Lecco si tratta di una storica vittoria, per il Como di una sonora sconfitta. Il derby giocato allo stadio Sinigaglia ha visto gli azzurri soccombere ai blucelesti per tre gol a zero. E' una vittoria per il Lecco che mancava da ben 22 anni.

Al Sinigaglia la formazione lecchese si conferma tra le più forti e attrezzate del girone A di Serie C.

Il vantaggio arriva al 23': Capogna scodella al centro in area, e dal limite dell’area piccola mette in mezzo per Mangni che arriva - di testa - puntuale all’appuntamento con il gol, il secondo stagionale dopo Livorno.

Alla mezz'ora il raddoppio: cross dalla destra di Nesta e Capogna in acrobazia realizza il gol del 2-0. Il Lecco ne ha di più, domina la partita e chiude i conti al 51′: discesa a sinistra di Giudici su veloce ripartenza, cross in mezzo e Capogna è lestissimo a intervenire sul secondo palo, perso da Toninelli, a schiacciare di testa e insaccare per il 3-0.

Nel finale il Como colpisce una traversa ma sono ancora i blucelesti a sfiorare più volte la segnatura. Finisce con un successo sonante contro i "cugini" a cent'anni esatti dalla prima sfida tra le due società (fu un'amichevole), vittoria nel derby in trasferta che mancava dal 1997 (l'era Cadregari).