Calcio Como agguerritissimo sul mercato: nel mirino il figlio di Recoba

Sono ancora solo voci, ma una cosa è certa: il Calcio Como, dopo aver trovato casa al Bentegodi di Verona, almeno sino a quanto il Sinigaglia sarà agibile per la serie A, si sta muovendo a tutto campo per rafforzare da propria rosa. Tra suggestioni e nomi quasi impossibili, vedi Correa e Icardi, la pista nerazzurra, porta in questi giorni un altro nome in uscita da Appiano Gentile e in cerca di riscatto: Stefano Sensi, centrocampista in uscita dall'Inter. Ma l'altro nome caldo, rilanciato da QS, sarebbe quello di Jeremia Alexandre Recoba Perrone. Figlio del grande fantasista Uruguayano che fece sognare con le sue magie San Siro, Jeremia è nato proprio a Como nel 2003, mentre il padre Alvaro, ora allenatore del Nacional dove si è messo in luce il figlio, militava nell'Inter.

Dunque, dopo l'annuncio di Peter Kovacic, difensore classe 2021 prelevato dagli slovacchi del Podbrezova i manager azzurri sono alla ricerca di nuovi elementi e, forse, del colpaccio in grado di far sognare la curva lariana.