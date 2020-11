Mattia Galbiati, atleta e carabiniere di Inverigo vince il bronzo ai Mondiali di Sambo

Forse non tutti sanno che il Sambo, è un''arte marziale di origine russa, "difesa personale senz'armi",sviluppata a partire dagli anni venti e usata come metodo di lotta destinato all'addestramento dei soldati dell'Armata Rossa. In Serbia sono appena terminati i mondiali di questa discipina, dove un italiano Mattia Galbiati, un carabiniere di Inverigo è riuscito a portare a casa la medaglia di Bronzo. Galbiati ha gareggiato nella classe dei 68kg. Erano solo due gli italiani in gara e l'atleta comasco ha sconfitto, nella gara per condendersi il terzo posto, niente meno che il campione del Mondo del 2019 Dovdon Altansukh, che è stato anche oro di judo nei campionati asiaici e nella Coppa del Mondo.