Una borsa di studio per gli atleti della Pallanuoto Como più bravi in acqua e a scuola

L'associazione sportiva Pallanuoto Como di Giovanni Dato ha messo a disposizione una borsa di studio per i propri migliori atleti. I risultati sportivi, però, non bastano. per meritarsi i premi da 1000 euro (primo classificato), 500 e 200 euro (rispettivamente per il secondo e il terzo), bisogna essersi distinti anche nello studio.

" Alla fine della stagione - ha spiegato Dato - saranno premiati i primi tre atleti che attraverso una valutazione sportiva e scolastica avranno ottenuto i risultati migliori. Nonostante le difficoltà dovute al Covid e alla chiusura della piscina di Muggiò, che implica costi e sacrifici maggiori per la Società, abbiamo deciso di stanziare un piccolo fondo che ci permetterà di premiare i nostri ragazzi. Siamo convinti che con il passare del tempo e con il supporto di coloro che apprezzeranno il progetto riusciremo ad aumentare i premi sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista numerico. Sarebbe bello poter sognare di contribuire alla formazione universitaria dei nostri atleti per poter continuare quel percorso di crescita iniziato dalla categoria Baby Polo fino alla prima squadra”.