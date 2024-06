A Como arrivano i migliori giocatori di bocce: Gran Premio Lombardia alla Larios

Il 22 giugno Como sarà al centro dell'attenzione per tutti gli appassionati di bocce con l'87° Gran Premio Lombardia. L'evento, che si terrà presso la prestigiosa Bocciofila Larios in via Bellinzona 189, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli atleti della categoria A e per tutti gli amanti di questo sport tradizionale.

In diretta streaming

La competizione, che inizierà alle ore 14, sarà diretta da Fabrizio Cella, noto per la sua esperienza e competenza nel mondo delle bocce. L'intera manifestazione, dalla fase a gironi alla finale, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Avelia HD, permettendo così agli appassionati di seguire ogni momento della gara anche a distanza.

Non solo bocce

Un aspetto particolarmente interessante dell'evento è la collaborazione con il ristorante "Da Noi" di via Lambertenghi a Como. A partire dalle 12.30 e fino alla conclusione della manifestazione, il catering del ristorante (nel quale lavorano con regolare contratto ragazzi diversamente abili) offrirà un servizio di ristorazione per gli spettatori e i partecipanti. È gradita la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 327.0806717.

Una manifestazione storica per Como

Christian Andreani, presidente della Bocciofila Larios, ha espresso grande soddisfazione per l'organizzazione dell'evento: "È una manifestazione storica che solo dall'anno scorso è tornata a essere riproposta, dopo tre anni di pausa. Siamo orgogliosi che la Bocciofila Larios, nata sulle ceneri della Bocciofila Monte Olimpino, possa ospitare una gara così importante e di così grande richiamo per i giocatori di bocce di tutta Italia. Abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo lavorato duramente affinché l'organizzazione dell'evento sia al livello di questa importante competizione". Andreani ha poi tenuto a ringraziare "Ivano Poletti, presidente onorario e main sponsor dell'evento, nonché presidente dello scorso anno e cofondatore dell'associazione".