Bellagio Skyrace, al via le iscrizioni per la gara sul lago di Como

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per la Bellagio Skyrace, valida come Campionato Italiano di skyrunning Fisky 2024. La gara, giunta alla sua decima edizione, si terrà domenica 27 ottobre, offrendo agli atleti un percorso unico di 28 km con 1850 metri di dislivello positivo, immerso tra i paesaggi lacustri del Lago di Como e le maestose catene montuose circostanti.

La Bellagio Skyrace ospiterà quest'anno il Campionato Italiano di skyrunning Fisky, sia a livello assoluto che di categoria. Accanto alla competizione principale, sono previste la Bellagio Half Skyrace, con un percorso di 15 km e 980 metri di dislivello positivo, e la Mini Skyrace per i più piccoli, un anello di 2 km all'interno del parco dei Giardini di Villa Melzi, tutto organizzato sotto l’attenta regia dell’Nsc Bellagio Sky Team.

Il percorso della Bellagio Skyrace partirà dalla splendida cittadina di Bellagio, nota come la "perla del Lago di Como", per poi salire fino al monte San Primo e al Nuvolone, attraversando pittoreschi alpeggi e offrendo scorci panoramici indimenticabili. Il finale della gara prevede una suggestiva passerella di 700 metri nei Giardini di Villa Melzi d’Eril.

L'evento terminerà con un pasta party nella palestra di Bellagio e la cerimonia di premiazione della gara e del Campionato Italiano Fisky.

Le iscrizioni per la Bellagio Skyrace sono ufficialmente aperte e si chiuderanno il 24 ottobre 2024 alle ore 22:00, o al raggiungimento del numero massimo di 500 partecipanti. Per registrarsi, è necessario visitare il sito www.endu.net e completare la procedura online. Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024: euro 40,00 (ridotto a euro 35,00 per i tesserati Fisky)

Dal 1° ottobre 2024 al 24 ottobre 2024: euro 45,00 (ridotto a euro 40,00 per i tesserati Fisky)

I non tesserati Fisky possono sottoscrivere una tessera giornaliera al costo di 5 euro.

La quota di iscrizione comprende il pettorale, il pacco gara, i ristori lungo il percorso, i buoni pasto e i massaggi al termine della competizione. Il pacco gara è particolarmente ricco e contiene una calza tecnica del brand La Sportiva, prodotti Enervit e altri articoli che verranno svelati più avanti.

La Bellagio skyrace, con il suo percorso unico e la sua veloce e tecnica discesa tutta da spingere, negli ultimi 15 km dalla vetta del San primo fino a Bellagio, è una gara che fino all’ultimo non dà mai tregua e piace anche agli atleti puri, che vengono dalla pista del mezzofondo. Insomma, una gara dove, sulla carta, il vincitore non è mai scontato. L’albo d’oro parla chiaro.

E quest’anno, per la decima edizione, ci saranno premi speciali e di categoria.

Restate sintonizzati!



Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale della Bellagio Skyrace: https://www.bellagioskyrace.it/.