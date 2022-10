Cantù, buona la prima contro Urania

Esordio con vittoria per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che fa suo il derby della prima giornata del Girone Verde di serie A2 in casa dell’Urania Milano per 70-85.

I biancoblù devono fare a meno di Stefanelli, ma recuperano Berdini. Coach Sacchetti si affida a un quintetto con Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi e Hunt. Ed è proprio il centro statunitense ad aprire le danze con due canestri da sotto e il 50% dalla lunetta: 0-5. Segue un canestro di Baldi Rossi: 0-7. Potts in contropiede sigla i primi punti dei locali, poi replica Rogic in penetrazione (2-9). Segna Bucarelli, ma Hill e Potts da fuori vanno sul -4 (7-11). Rogic e Hunt per il 7-15, ma Pullazi e Potts mettono a segno due bombe per il -2 dell’8’ (13-15). I meneghini impattano con Potts, azione che dà il via al botta e risposta finale dalla lunga distanza. Vanno a segno da fuori: Montano, Berdini e Severini (18-21 al 10’).

Sacchetti lancia Rogic e Berdini contemporaneamente, mentre Da Ros va a referto. L’Urania c’è con Piunti e Pullazi (24-24). Potts sorpassa e va in doppia cifra al 15’, poi Amato da tre fa esplodere il PalaLido. L’Acqua S.Bernardo soffre: parziale di 12-3 per i padroni di casa (30-24). Cantù si riorganizza, guidata da Rogic che va in doppia cifra e infila due triple, oltre all’ottimo Baldi Rossi, Nikolic e Pini: break di 5-21 che vale il 35-45 dell’intervallo. Bene Cantù a rimbalzo nel primo tempo: 11-20.

Regna l’equilibrio nel terzo quarto: 10-12 dopo 9’. Per i biancoblù entrano in doppia cifra anche Hunt, Baldi Rossi e Nikolic. Alla mezz’ora è 48-60 per Cantù, che domina a rimbalzo (22-31) e tira meglio da due punti (23/35 contro il 10/26 dell’Urania).

Qualche palla persa di troppo da entrambe le parti, ma Cantù amministra senza problemi nella quarta frazione: 50-67 al 33’. È Buccarelli a mettere da fuori il +20 a 6’ dalla fine: 50-70. L’Urania fa suo un break di 9-4, poi Berdini chiude definitivamente i conti da fuori al 37’: 59-77. Finale di 70-85. Per Cantù il 55,7% al tiro (pallacanestrocantu.com).

Urania-Cantù, il tabellino

Urania Milano: Amato 12, Montano 10, Potts 16, Hill 8, Pullazi 13; Piunti 4, Ebeling 5, Valsecchi 2, Chiapparini, Pezzola, Cavallero. N.e.: Ciccarelli. All.: Villa

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 15, Bucarelli 7, Nikolic 15, Baldi Rossi 16, Hunt 11; Berdini 13, Severini 2, Pini 4, Da Ros 2, Borsani. All.: Sacchetti

Parziali: 18-21, 17-24, 13-15, 22-25.