Pallacanestro Cantù, ultima del Girone Giallo in casa con Forlì

Ultima giornata del Girone Giallo della Fase ad orologio del campionato di Serie A2 per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, impegnata domenica 7 maggio, palla a due alle ore 18, sul parquet del PalaFitLine di Desio contro l’Unieuro Forlì.

I biancorossi allenati da coach Antimo Martino, si legge in una nota di stampa del club canturino, sono saldamente in vetta al raggruppamento a quota 14 punti e hanno un ruolino di marcia nella Seconda Fase di cinque successi e una sola sconfitta (60-64 alla prima giornata in casa con la Vanoli Cremona).

I forlivesi vengono dalla netta vittoria per 79-61 contro la Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio. All’andata Forlì si impose contro Cantù per 67-60. La stagione regolare del Girone Rosso ha visto Forlì chiudere in vetta a quota 40 punti, davanti alla Tramec Cento e alla Giorgio Tesi Group Pistoia con 36.

Forlì e Cantù hanno registrato lo stesso ruolino di marcia nella regular season (20 vittorie su 24 gare disputate). La media nella prima parte del campionato dei forlivesi è di 75,7 punti a partita.

L’ala USA del ‘95 Nathan Adrian è il miglior marcatore dei biancorossi con una media di 15,7 punti a partita, davanti a lui l’altro americano Vincent Sanford (guardia del ’90 con 13,6) e il play del ‘99 Fabio Valentini (11,6). Segue il veterano Daniele Cinciarini (guardia del 1983 con 10,7). Il miglior rimbalzista è Adrian con 6,7 di media a partita.

Nella Seconda Fase l’americano Adrian viaggia con 18,2 punti e 6,6 rimbalzi di media a partita, davanti a Cinciarini con 16,8 punti e Sanford con 14,4. Cinciarini non aveva giocato nella gara d’andata con i brianzoli, ma è regolarmente tornato in campo nelle ultime due gare (29 punti a segno per lui nelle ultime due vittorie contro Cremona e Treviglio). Match sponsor dell’incontro sarà WeFox.

Sono in tutto 31 i precedenti tra Cantù e Forlì, quest’ultima nelle due declinazioni (Libertas Pallacanestro Forlì fino al 1999 e Pallacanestro Forlì dal 2015). Il primo confronto tra le due città risale al 19 novembre del 1967, l’annata del primo scudetto canturino. Su 31 precedenti: 26 vittorie canturine e 5 romagnole.

«Ci attende un impegno importante e stimolante contro la squadra che si è dimostrata la superiore del Girone Giallo - le parole di coach Meo Sacchetti in sede di presentazione del match -. Abbiamo fatto bene a Cento, ma adesso serve continuità. Dobbiamo essere tosti e perdere meno palloni. È importante avere una mentalità giusta in queste partite, perché il carattere si vede quando le cose non vanno bene. Le partite da ora in poi saranno diverse. Ci siamo allenati tutti, solo un piccolo problema per Francesco Stefanelli, ma abbiamo una panchina lunga e la sfrutteremo. Sul mercato ci pensa la società, quindi guardo a quelli che ho adesso».