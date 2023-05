Serie A2, l'Acqua S.Bernardo Cantù va ko con Forlì e chiude la Fase ad orologio da terza

Avvio sprint di Cantù che si porta sul 12-3 nei primi 3’. Ottimo impatto di Morgillo, che fa a spallate in difesa e colpisce da sotto canestro, mentre Nikolic punge dall’arco. Valentini e Sanford in penetrazione danno il via alla rimonta forlivese. Adrian dalla lunga distanza sigilla il break di 0-9 dell’Unieuro che impatta sul 12-12. Pollone e Benvenuti spingono Forlì sul +4, ma Baldi Rossi dice no da fuori (17-18). Segue un 4-0 di Nikolic e Baldi Rossi, ma Penna in contropiede segna allo scadere (21-20).

L’avvio del secondo quarto porta la firma di Severini in penetrazione. Forlì però ribatte con la tripla di Cinciarini dall’angolo e la schiacciata di Benvenuti (23-23). Polveri bagnate da entrambe le parti per 3’ con le squadre che si sbloccano solo dalla lunetta (26-27). Da Ros in post basso rimette i suoi avanti al 16’ (28-27). Time out di coach Sacchetti a cui segue un break forlivese di 0-5 con la tripla di Pollone e il piazzato di Adrian (28-32).

Gazzotti e Sanford mandano le squadre all’intervallo sul 30-36. Per Cantù addirittura 11 palle perse e solo 4 recuperate nel primo tempo, oltre a un non esaltante 18,2% da tre punti. Pronti via, parziale di 1-5 per Forlì con la tripla di Adrian e il canestro di Valentini che valgono il +10 ospite (31-41). Viaggio dalla lunetta di Adrian e Nikolic che dà ossigeno ai biancoblù (33-43). Break di 6-2 per i canturini con la bomba di Rogic che vale il -6 (39-45). Sempre il croato per il -4 dalla lunetta, poi Adrian mette il 41-47. Parziale di 2-6 per l’Unieuro con Cinciarini e Adrian per il nuovo +10 (43-53).

Cantù è in confusione così Cinciarini ne approfitta da fuori (45-58). Troppi errori per l’Acqua S.Bernardo (15 palle perse e solo 5 recuperate). Alla mezz’ora Cantù è sul -12 (49-61). Male dall’arco i padroni di casa: 3/18. Subito canestro di Baldi Rossi e 1/2 ai liberi di Da Ros (52-61).

Forlì prova a scappare, ma Hunt e Nikolic restano in scia (59-65). L’Acqua S.Bernardo non brilla neppure ai liberi e Forlì allunga con un nuovo +10 grazie alla terza tripla di Cinciarini (60-70). Colpisce anche Bucarelli da fuori, ma ormai è troppo tardi. Forlì vince per 64-73. Male Cantù al tiro: 5/28 da tre e 13/23 ai liberi. Pesano le 16 palle perse contro solo 6 recuperate. Per Forlì 34 punti dalla panchina contro i 24 dei canturini.

Il tabellino di Acqua S.Bernardo Cantù-Unieuro Forlì 64-73 Parziali: 21-20, 9-16, 19-25, 15-12.

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 8, Bucarelli 6, Nikolic 15, Da Ros 9, Morgillo 2; Berdini 1, Stefanelli, Baldi Rossi 11, Severini 5, Hunt 7. All.: Sacchetti

Unieuro Forlì: Valentini 6, Sanford 6, Gazzotti 5, Pollone 5, Adrian 17; Radonjic 3, Penna 8, Cinciarini 15, Ndour, Benvenuti 8. All.: Martino

Arbitri: Tirozzi, Pazzaglia, Marzo