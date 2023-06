Serie A2, PalaCarrara stregato: l’Acqua S.Bernardo Cantù si gioca tutto in Gara 5

Niente da fare per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che cade in casa della Giorgio Tesi Group Pistoia (80-77) e ora si giocherà l’accesso alla finalissima in Gara 5. Si torna in campo martedì 6 giugno alle 20.30 sul parquet di Casale Monferrato.

Meo Sacchetti: «C’è un po’ di amarezza per come si era messa la partita, complimenti comunque ai miei per essere riusciti a riprenderla nel finale. C’è mancata un po’ di lucidità alla fine e abbiamo commesso un paio di errori per stanchezza. L’atteggiamento è stato migliore di quello che abbiamo visto in Gara 3. Archiviamo questo ko e andiamo a giocarci l’accesso alla finale in Gara 5. Noi

abbiamo sbagliato due tiri da sotto da soli che avrebbero chiuso il match, come loro in Gara 1 quando sbagliarono due liberi e persero allo scadere. Loro hanno fatto un ottimo primo quarto, noi abbiamo recuperato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo essere più lucidi nei minuti finali e non giocare a sprazzi».

La cronaca - Piazzato di Varnado che apre le ostilità, poi Pollone infila la bomba del 5-0. Il primo ad andare a referto per i biancoblù è Nikolic, ma Varnado timbra anche lui dall’arco: 8-2. I locali sono in scia e mettono la terza tripla dei primi 3’ con Wheatle: 11-2. Pollone lancia Magro per il +11, ma Nikolic sblocca i suoi da tre e Baldi Rossi in post basso va sul -6: 13-7. La GTG si lancia sul +12 con

Magro, Copeland e Wheatle: 19-7.

Pistoia giganteggia a rimbalzo e allunga ulteriormente grazie a Del Chiaro: 23-9. Per Cantù è Nikolic il più ispirato con la sua seconda bomba: 23-12. Logan chiude sulla sirena da fuori per il 25-15. Nikolic già in doppia cifra dopo 10’. Per Pistoia 11-4 nei rimbalzi e il 58,8% al tiro contro il 40% dei brianzoli.

Della Rosa in penetrazione apre il secondo quarto, poi ecco la tripla di Bucarelli. Pistoia però è letale in attacco e Varnado caccia indietro gli ospiti con canestro più libero: 30-18. Perde palla Da Ros, così Della Rosa fugge in contropiede e va sul 32-18. Varnado sale a 12 punti, mentre Logan timbra la sua seconda bomba e Da Ros timbra il -11 (34-23). Segue un nuovo 4-0 pistoiese, m Logan da fuori non sbaglia: 38-26.

Break canturino di 4-9 con Baldi e Rossi e Logan che alzano la voce da fuori. Wheatle rianima i suoi e la schiacciata di Varnado fa esplodere il PalaCarrara: 46-37. L’Acqua S.Bernardo raddrizza la mira nel secondo periodo, ma paga 4 palle perse.

Hunt e Logan da fuori per il -3 dell’avvio (46-43). La GTG si schianta contro la difesa dell’Acqua S.Bernardo, che invece brilla dall’arco e resta sempre in scia: 50-47 al 25’. Anche Stefanelli va a segno da fuori e impatta: 50-50. Nikolic non trova il sorpasso, così Della Rosa in penetrazione rimette la testa avanti: 52-50. Ancora Nikolic, ma Della Rosa non molla e mette la quinta tripla di squadra per i padroni di casa: 55-50. Del Chiaro alla mezz’ora dà la spallata del +6: 58-52.

Quarta frazione: Nikolic in fiamme per lo 0-5 che vale il -1 (58-57). Logan trova il primo vantaggio del match con la sua sesta bomba (58-60). Saccaggi non ci sta e impatta, mentre Wheatle dalla lunga distanza riporta avanti i suoi: 63-60. Due ingenuità di Wheatle e Copeland permettono a Da Ros e Bucarelli di tornare sul -1. Il numero 21 brianzolo mette anche la tripla del 65-67. Varnado dalla lunetta pareggia di nuovo e poi segna da sotto il canestro per il 69-67.

Break di 0-5 firmato da Logan e Baldi Rossi: 69-72. Logan mette la sua settima tripla e prova ad archiviare il match, ma Magro accorcia dalla lunetta. Baldi Rossi approfitta di una dormita toscana in difesa, ma Varnado e Copeland prima pareggiano e poi ritornano in vantaggio: 78-77. Logan sbaglia per due volte il canestro del sorpasso, mentre Wheatle è chirurgico ai liberi: 80-77.

Logan e Baldi Rossi non trovano la tripla dell’overtime. Vince Pistoia per 80-77.



Il tabellino di Giorgio Tesi Group Pistoia - Acqua S.Bernardo Cantù 80-77 (25-15, 21-22, 12-15, 22-25)



Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 24 (7/13, 1/4), Carl Wheatle 16 (4/5, 2/5), Zach Copeland 10 (2/7, 1/3), Gianluca Della rosa 9 (3/3, 1/4), Daniele Magro 8 (3/5, 0/0), Angelo Del chiaro 8 (1/2, 1/1), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/3), Lorenzo Saccaggi 2 (1/1, 0/1), Gabriele Benetti 0 (0/0, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 33 4 + 29 (Daniele Magro 7) - Assist: 12 (Zach Copeland 3)



Acqua S.Bernardo Cantù: David Logan 23 (1/8, 7/14), Stefan Nikolic 20 (4/8, 4/5), Filippo Baldi rossi 12 (3/4, 2/7), Lorenzo Bucarelli 7 (1/5, 1/5), Francesco Stefanelli 7 (0/1, 2/4), Matteo Da ros 4 (2/3, 0/2), dario Hunt 4 (1/2, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Stefan Nikolic, Matteo Da ros 7) - Assist: 11 (Lorenzo Bucarelli 5)