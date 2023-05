Pallacanestro Cantù, a Desio arriva la sorpresa HDL Nardò

Prima gara della serie playoff tra Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Bianco HDL Nardò, valevole per i quarti di finale LNP (Tabellone Argento). Palla a due domani sera (13 maggio) alle 20.30 sul parquet del PalaFitLine di Desio.

Si tratta di un traguardo storico per la Pallacanestro “Andrea Pasca” HDL Nardò, che non era mai arrivata a giocarsi i playoff per la promozione in Serie A1. I pugliesi, infatti, sono saliti in

Serie A2 per la prima volta al termine della stagione 2020/2021. Nardò è la prima squadra della provincia leccese a essere approdata in Serie A2.

La formazione granata è attualmente allenata da coach Gennaro Di Carlo. Due gli ex canturini tra le file di Nardò: l’ala piccola classe ’97 Andrea La Torre (dal 2018 al 2021) e il play classe ’96 Ruben Zugno (prodotto delle giovanili biancoblù che ha giocato in Brianza dal 2012 al 2016).

Decisiva per l’accesso ai playoff la vittoria di Nardò in casa della Benacquista Latina la scorsa settimana per 77-78; un successo che ha permesso ai pugliesi di chiudere al secondo posto del Girone Bianco della Seconda Fase a quota 12 punti, dietro alla Moncada Energy Agrigento. Nella regular season del Girone Rosso i neretini hanno chiuso con una media punti di 81,3 a partita, mentre nella Seconda Fase la media è salita a 85,2.

A livello di statistiche individuali, nella stagione regolare il miglior realizzatore per media punti è stato il play/guardia statunitense del ‘91 Russ Smith (23,1), seguito dal centro classe ‘88 Mitchell Poletti (18,1), dall’ala/guardia serba del ‘97 Vojislav Stojanovic (16,4), dall’ala/guardia del ’92 Marco Ceron (13) e da Zugno (11,7).

Nella Seconda Fase Smith si è confermato il miglior realizzatore con 27 di media punti a partita, davanti a Stojanovic (16,3), La Torre (15,7) e Zugno (12,2). Per quanto riguarda i rimbalzi, Smith, Poletti e Stojanovic sono i tre giocatori da tenere sott’occhio.

«Non possiamo permetterci di avere lo stesso atteggiamento delle ultime due in casa. Nardó ha giocatori che stanno facendo bene, di carattere - le parole di coach Meo Sacchetti -. Io però voglio pensare alla mia squadra, che può e deve giocare meglio. David Logan è un’aggiunta, non può bastare solo lui per mettere le cose a posto. I ragazzi si stanno allenando bene, ma in queste partite conta molto l’aspetto caratteriale. Sarà un bel banco di prova per tutti. Non si può giocare a pallacanestro con la paura, bisogna aver piacere a entrare in campo».