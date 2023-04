Serie A2, la Pallacanestro Cantù contro Cento per allungare la scia

Seconda giornata del Girone Giallo della Seconda Fase per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, impegnata sabato 8 aprile alle 20.30 sul parquet del PalaFitLine di Desio contro la Benedetto XIV Tramec Cento.

Cento ha già incrociato la strada dei brianzoli quest’anno nella semifinale di Coppa Italia LNP, quando gli emiliani si imposero a Busto Arsizio per 77-84 con 28 punti di cui otto triple del play classe

‘88 Giovanni Tomassini.

La media punti della squadra allenata da coach Matteo Mecacci nella regular season del Girone Rosso è stata di 75,4 punti a partita. A livello di statistiche individuali, la migliore media punti è del

play/guardia statunitense del ‘93 Derrick Marks con 18,8. Dietro di lui: Tomassini 12,9, l’ala USA del 1987 Dominique Archie (12) e Federico Mussini (play/guardia del ’96 con 8,9).

Come rimbalzi dominano i pivot Matteo Berti (classe ’98 con 6,7), Giacomo Zilli (classe ’95 con 5,9) e Archie (5,7). Il viceallenatore di Cento è Emanuele Pancotto, figlio di coach

Cesare Pancotto che ha allenato Cantù dal 2019 al 2021.

Tra gli ospiti non saranno disponibili la guardia/ala del ’93 Daniele Toscano (lesione al bicipite femorale) e il play/guardia del ’90 Yankiel Moreno (contrattura muscolare). Nella prima giornata della Seconda Fase i centesi hanno perso per 77-88 in casa contro la Gruppo Mascio Treviglio.

Tra le file di Cantù appare in netta ripresa Roko Rogic, che nel turno precedente aveva rimediato una brutta botta costale, ma si è regolarmente allenato e sarà del match.

"Stiamo affrontando delle partite già in clima da playoff, gare importanti che servono anche per valutare le altre squadre in vista del finale di stagione - conferma coach Meo Sacchetti -. Servirà una

grande difesa contro i loro tiratori, non solo Tomassini, ma anche Archie e Marks. In Coppa Italia eravamo mancati da questo punto di vista, quando lasciammo a Cento troppi spazi aperti e loro ci punirono a livello realizzativo".

E ancora: "Noi dobbiamo trovare la nostra strada, seguendo quanto di buono fatto già la scorsa settimana in casa della Giorgio Tesi Group Pistoia, dove abbiamo disputato un secondo tempo difensivamente molto buono. Veniamo da una partita combattuta e vinta alla fine con intensità e spirito giusti".

"Girone Verde superiore al Rosso? - conclude Sacchetti - È presto per dirlo, potremo valutarlo tra un paio di partite".

Di seguito la classifica del Girone Giallo:



1. Gruppo Mascio Treviglio 8

2. Acqua S.Bernardo Cantù 6

3. Unieuro Forlì 6

4. Vanoli Cremona 4

5. Tramec Cento 4

6. Giorgio Tesi Group Pistoia 2