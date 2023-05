Serie A2 Playoff 2023, Cantù è una macchina perfetta: niente da fare per l'HDL Nardò

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù inizia con il piede giusto l’avventura nei playoff LNP 2022-2023, battendo sul parquet del PalaFitLine l’HDL Nardò per 101-78. Ottima prova di Hunt, che dimostra subito grande affinità con Logan. Adesso Gara 2 in programma lunedì 15, sempre alle 20.30 a Desio.

«Una buona parte nonostante i soliti blackout che portiamo dietro - commenta coach Meo Sacchetti a fine gara -. Penso che ci manca ancora qualcosa sotto questo punto di vista. C’era un po’ di

tensione e speriamo che si sia sciolta. Nel primo tempo abbiamo visto il miglior Hunt della stagione, ci aspettiamo questo da lui. L’attesa per Logan è stata ripagata dai 30 minuti di impiego, è un giocatore che non ha paura di nulla e nonostante un primo tempo senza segnare ha dato ugualmente una grossa mano dal punto di vista degli assist e successivamente anche a livello di punti. Anche a livello difensivo nel primo periodo siamo riusciti ad arginare Smith, poi ovviamente essendo un giocatore molto forte è riuscito a fare canestro spesso. In questo giorno di riposo guarderemo

ciò che abbiamo sbagliato per commettere il minor numero di errori possibile».

La partita - Cantù spinge subito sull’acceleratore con Hunt in versione bulldozer che giganteggia sotto canestro: 4-0. La Torre fa la voce grossa da fuori, poi Baldi Rossi in penetrazione infila il 6-3. Nardò fatica in attacco, così Bucarelli, Baldi Rossi e Nikolic ne approfittano: break di 8-2 che vale il 14-5. Arriva uno 0-4 dei pugliesi con Stojanovic e Smith che ruba palla e colpisce in contropiede (14-9).

Si apre lo show di Hunt con 7 punti che lo mandano in doppia cifra già dopo 6’: 11 punti per lui e +10 dell’Acqua S.Bernardo (21-11). Cantù è incontenibile e regala sprazzi di grande basket con Logan a orchestrare in cabina di regia. Parziale di 11-4 per i padroni di casa, che chiudono al 10’ sul 32-19. Per Cantù il 68,4% dal campo nel primo quarto.

Nei primi 5’ del secondo quarto Nardò prova a rimettersi in carreggiata, ma i locali rispondono colpo su colpo: 11-11 (43-30). Nikolic firma il +16 dalla lunga distanza, poi Logan serve il serbo sotto canestro per il 48-30. Per Logan 7 punti, 3 rimbalzi e 8 assist nei primi 17’. Squadre all’intervallo sul 54-37. Per i canturini 60,5% al tiro dal campo. Domina Hunt con 15 punti insieme a Nikolic con 12.

Al rientro in campo è subito 6-10 degli ospiti (60-47). I canturini si inceppano in fase offensiva, mentre Nardò accorcia fino al -10 con Stojanovic (60-50). L’Acqua S.Bernardo non ci sta e mette un 6-0 di prepotenza da fuori con Logan e Baldi Rossi (66-50). Logan già in “doppia-doppia” dopo 28’: 10 punti e 11 assist. Scatenato il folletto di Chicago con altre due triple consecutive: 72-53. Al 30’ Cantù conduce saldamente sul 74-57.

Nei primi 4’ della quarta frazione gli ospiti tentano un nuovo riavvicinamento con Smith, Borra e Stojanovic: 3-9 (77-66). Ci pensano Bucarelli e Baldi Rossi con due bombe consecutive a ricacciare indietro Nardò (83-66 al 35’). I biancoblù amministrano nel finale e vincono per 101-78.

Il tabellino di Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù - HDL Nardò 101-78 Parziali: 32-19, 22-18, 20-20, 27-21

Acqua S.Bernardo Cantù: Logan 18, Bucarelli 15, Nikolic 16, Baldi Rossi 12, Hunt 20; Stefanelli 11, Severini 3, Da Ros 2, Berdini, Morgillo 4. All.: Sacchetti



HDL Nardò: Smith 25, Zugno 4, La Torre 5, Stojanovic 15, Donda 5; Parravicini 8, Baldasso 6, Borra 10. N.e.: Baccassino, Buscicchio, Antonaci, Quarta. All.: Di Carlo



Arbitri: Wassermann, Centonza, Alberigogna.