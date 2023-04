Serie A2, l’Acqua S.Bernardo Cantù scivola in casa dell’Unieuro Forlì

L’Acqua S.Bernardo Cantù perde per 67-60 in casa dell’Unieuro Forlì, al termine di una gara contraddistinta da numerosi errori da entrambe le parti. Si tratta del primo ko per gli uomini di coach Sacchetti nella Seconda Fase. Forlivesi che salgono a quota 10 punti nel Girone Giallo, a +2 su Cantù.

«Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte di Forlì - spiega coach Meo Sacchetti -. Sono stati davanti tutta la partita, quindi, c’è poco da dire, hanno meritato di vincere. Noi non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto poco a canestro e concesso troppo a loro nelle penetrazioni. Non abbiamo letto bene certe situazioni ed è giusto che paghiamo questi errori. Abbiamo avuto troppa sufficienza. Abbiamo provato a rientrare in corsa, ma abbiamo fatto parecchi sbagli, sia a livello tecnico che di testa. Non siamo riusciti a far girare la palla per trovare delle soluzioni comode. Loro hanno difeso molto bene sui nostri attacchi in post basso».

La partita - Primi 5’ privi di emozioni con le squadre sul 6-4. Forlì però appare più in palla e allunga con le bombe di Gazzotti e Pollone (12-6). Va a segno anche Adrian, poi Nikolic – tutto solo – firma la bomba del 14-9. Forlì difende bene e punge in attacco, mentre Cantù sbaglia troppo al tiro. Benvenuti e Adrian per il 18-9, ma l’Acqua S.Bernardo trova la replica con la tripla di Rogic. È Radonjic a chiudere i conti al 10’ dalla lunetta per il 20-12. Male i canturini al tiro da 2 nel primo quarto (3/11). Meglio Forlì a rimbalzo (14-6) e ai liberi (6/6 contro lo zero di Cantù).

Si riprende nel nome di Stefanelli che, insieme a Baldi Rossi, guida un break di 0-7 per i suoi (20-19). Si risvegliano i forlivesi grazie a Sanford e Adrian con un parziale di 9-3, mentre per Cantù va a segno Bucarelli (29-22). L’Acqua S.Bernardo riesce a ricucire con Hunt (canestro e 1/2 ai liberi) più Bucarelli da fuori (29-28). Primo tempo non esaltante con il 34,5% per Forlì e il 35,5% per Cantù.

Al rientro in campo apre le danze Sanford e poi Adrian certifica il 4-0. Solo 2/3 ai liberi per Rogic, poi Adrian firma il 35-29. Botta e risposta tra Nikolic e Sanford (37-33). Si accende la sfida tra Adrian e Hunt, poi Da Ros regala tre liberi a Valentini, che fortunatamente per i biancoblù fa solo 1/3 (40-35).

L’Acqua S.Bernardo è in affanno e Forlì ne approfitta con un break di 5-2, finalizzato da Radonjic da fuori (45-37). Bucarelli dà ossigeno ai suoi, lanciando Nikolic in contropiede (46-39). Nel finale Bucarelli spinge i brianzoli sul 48-43 della mezz’ora.

Canestro di Benvenuti in apertura, poi Bucarelli da fuori e Baldi Rossi (canestro più libero) vanno sul -1 (50-49). Sanford e Penna allungano di nuovo per il 54-49. Nikolic porta i suoi ancora a un possesso, ma non basta perché Sanford e Benvenuti tornano sul +6 (59-53).

Cantù è in confusione e Adrian la punisce in penetrazione: 61-53. Break di 0-6 per Cantù con Stefanelli che mette la bomba del -2 (61-59). Pollone però dice di no e timbra anche lui dalla lunga distanza (64-59). Segue il libero di Sanford, poi Stefanelli perde palla e il solito Sanford chiude praticamente il match (67-59). Finale di 67-60 con entrambi gli attacchi sotto il 40% al tiro. Forlì vince anche la gara dei rimbalzi (41-33) con Adrian che sfiora la “doppia-doppia” (16 punti e 9 rimbalzi). Per Cantù doppie cifre di Nikolic e Bucarelli (28 punti in due).

Il tabellno di Unieuro Forlì-Acqua S.Bernardo Cantù 20-12, 9-16, 19-15, 19-17 (67-60)

Unieuro Forlì: Valentini 3, Gazzotti 11, Sanford 16, Pollone 6, Adrian 16; Benvenuti 7, Penna 2, Radonjic 6, Ndour. N.e.: Cinciarini, Munari. All.: Martino

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù: Bucarelli 13, Nikolic 15, Severini, Baldi Rossi 9, Da Ros 4; Hunt 7, Rogic 4, Stefanelli 8. N.e.: Berdini, Morgillo. All.: Sacchetti