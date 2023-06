Playoff Serie A2, si chiude il sogno di Cantù: Pistoia vince gara 5 e va in finale

In un PalaFerraris infuocato l’Acqua S.Bernardo Cantù deve piegarsi contro una battagliera GTG Pistoia (67-75). I toscani accedono dunque alla finalissima contro la Reale

Mutua Torino.

La cronaca - Magro stoppa Hunt in avvio, poi Wheatle approfitta di una dormita difensiva dei biancoblù e apre la contesa: 0-2. Ancora Wheatle per il 2/2 dalla lunetta, mentre Logan va a segno con solo il 50% e Hunt da sotto firma il 3-4. Tanti errori da entrambe le parti, ma Da Ros fa suo il sorpasso: 5-4. Botta e risposta tra Magro e Bucarelli, a cui segue la bomba di Varnado: 7-9. La GTG fa buona guardia a rimbalzo e punge da fuori con Wheatle: 7-12. Break canturino con Stefanelli e la schiacciata di Nikolic per il -1: 11-12. Dopo il canestro di Varnado, sono Nikolic e Stefanelli a chiudere il primo quarto sul 15-14.

Basse percentuali per entrambe le compagini: 31,6% per l’Acqua S.Bernardo e 25% per Pistoia. Bomba di Della Rosa dall’angolo, poi Logan dà il via a un parziale di 6-0 che vale il 21-17. Pistoia c’è con Copeland che timbra dall’arco e si riporta a -1 (21-20). Il professor Logan mette la prima tripla per i canturini al 14’: 24-20. Baldi Rossi appoggia facile sotto canestro e poi infila la bomba del 29-22 che fa esplodere il PalaFerraris. Pistoia è in confusione e Cantù ne approfitta con Nikolic: 33-24. Nikolic per il +11, ma Varnado rianima i suoi dalla lunga distanza: 37-29. All’intervallo i canturini sono sul +10 (39-29).

Per gli uomini di coach Sacchetti 13-5 nei punti dalla panchina, mentre Pistoia paga ben 8 palle perse. Apre le danze Bucarelli dopo l’erroraccio di Varnado, poi Magro mette canestro più libero: 41-32. Copeland alza la voce da fuori e la GTG torna in scia: 41-35. Schiaccia Hunt su assist di Logan, ma la mano di Copeland è una sentenza dall’arco: 43-38. Magro rimette i suoi a un solo possesso: 43-40. Segue il 4-0 di Stefanelli e Hunt, ma Wheatle trova due viaggi dalla lunetta per il -5: 49-44. Stefanelli da fuori, ma Varnado trova canestro più libero: 52-47. Scatenato Stefanelli che va in doppia cifra e riporta i brianzoli sul +8 (55-47). Cantù si inceppa e Pistoia impatta con un parziale di 0-8 (55-55). Da Ros alla mezz’ora per il 57-55.

Quarta frazione: seconda bomba di Stefanelli, a cui risponde Della Rosa (60-58). Malissimo Pistoia da due punti con solo 11/35 al tiro. Tecnico a Copeland già out per 5 falli al 33’. Varnado per il -1, ma Nikolic schiaccia per il 63-60. Della Rosa non molla nulla, prima impatta e poi sorpassa da fuori: 63-66. Pistoia è in pieno gas e vola sul +10 con Wheatle e Varnado: 63-73. Cantù non ne ha più: vince Pistoia per 67-75.

Il tabellino di Acqua S.Bernardo Cantù - Giorgio Tesi Group Pistoia 67-75 (15-14, 24-15, 18-26, 10-20)



Acqua S.Bernardo Cantù: Francesco Stefanelli 18 (3/4, 3/6), Stefan Nikolic 10 (5/7, 0/1), David Logan 10 (2/9, 1/6), Filippo Baldi rossi 9 (2/4, 1/6), Matteo Da ros 8 (3/8, 0/1), Lorenzo Bucarelli 6 (3/6, 0/3), dario Hunt 6 (3/7, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/0), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Matteo Da ros 9) - Assist: 13 (Lorenzo Bucarelli 5)



Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 20 (4/12, 3/6), Carl Wheatle 15 (2/5, 2/4), Zach Copeland 13 (2/7, 3/7), Gianluca Della rosa 12 (0/2, 4/5), Daniele Magro 11 (5/9, 0/0), Gabriele Benetti 2 (0/1, 0/0), Angelo Del chiaro 2 (1/5, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Saccaggi 0 (0/0, 0/1), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 3 + 31 (Jordon Varnado 10) - Assist: 15 (Gianluca Della rosa 4)