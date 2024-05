Playoff: L'acqua S.Bernardo batte Udine in gara 1

Dopo 40 minuti di battaglia l’Acqua S.Bernardo Cantù la spunta nel finale e si porta sull’1-0 nella serie contro Udine.

LA CRONACA

Udine parte forte e nei primi possessi allunga a +8. Nikolic e Bucarelli riportano la partita in parità a suon di triple. Gli ospiti muovono bene la palla e tornano a due possessi di vantaggio. Young e Nikolic impattano nuovamente una partita combattutissima. L’Acqua S.Bernardo si scalda e passa per la prima volta in testa a 1’ dalla fine toccando anche il +4, De Laurentiis ai liberi chiude il quarto 21-18.

Cannon riporta Udine sotto di una lunghezza, ma Moraschini e Hickey firmano la fiammata che vale il +5. Sempre il play americano e Bucarelli sono gli artefici di un ulteriore break di un’Acqua S.Bernardo che arriva a toccare la doppia cifra di vantaggio. Udine prova a rimanere in scia con Alibegovic e Da Ros, tornando a -4. La tripla sulla sirena di Young manda le squadre al riposo sul 40-33.

Nikolic apre il secondo tempo con una tripla. Le percentuali si abbassano da ambo le parti e il punteggio rimane a lungo bloccato, poi Alibegovic infila la tripla che apre la rimonta di una Udine che torna a un solo possesso di distanza. Hickey prova a fermare il parziale degli ospiti, ma Caroti e De Laurentiis firmano il sorpasso dei bianconeri. Bucarelli accorcia sulla sirena e riporta Cantù sotto di uno sul 50-51.

Moraschini riporta subito l’Acqua S.Bernardo in vantaggio. Baldi Rossi incendia il PalaDesio con una tripla e Cantù cerca la spallata con Hickey. Udine rimane in partita e torna a -1, Moraschini e Young riporta i biancoblù al sicuro. L’APU non molla e si entra nell’ultimo minuto con sole tre lunghezze di divario. Moraschini è perfetto ai liberi, ma Alibegovic con una magia tiene viva la partita. I due tentativi finali di Moraschini e Caroti non vanno e Cantù vince 64-61.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – APU UDINE 64 – 61 (21-18, 19-15, 10-18, 14-10)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 3, Berdini 2, Nikolic 11, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Bucarelli 13, Hickey 10, Burns, Moraschini 12, Young 13, Tosetti N.E., Cesana.

APU Udine: Alibegovic 20, Cannon 4, Caroti 5, Arletti 3, Gaspardo 12, Delia N.E., De Laurentiis 5, Da Ros 2, Marchiaro N.E., Monaldi 7, Ikangi 3.

Arbitri: Radaelli, Ferretti, Almerigogna.