Partono i playoff: l'Acqua San. Bernardo ospita Cividale in gara 1

Iniziano al PalaFitLine di Desio i playoff dell’Acqua S.Bernardo. Gara 1 dei quarti di finale tra Cantù e Cividale si gioca domenica 5 maggio alle 18:00. La serie si preannuncia come una delle più avvincenti perché, a dispetto del settimo posto finale, la Gesteco è la squadra che esce dalla fase a orologio con il miglior stato di forma, grazie a un rullino di marcia immacolato tenuto nella seconda fase.

GLI AVVERSARI

Dietro la serie di successi dei friulani c’è indiscutibilmente la mano del miglior allenatore della passata stagione di A2: Stefano Pillastrini. Il coach ferrarese ha consegnato le chiavi della squadra alla combo-guard argentina Lucio Redivo, che ha risposto con una fase a orologio chiusa oltre i 18 punti di media. Al suo fianco, completa il pacchetto delle guardie titolari Doron Lamb, giocatore che in carriera vanta un centinaio di partite giocate in NBA. Il reparto di esterni è completato della giovane ala Leonardo Marangon, classe 2005 che durante la seconda fase si è meritato un posto tra i titolari raddoppiando le proprie statistiche. Giacomo Dell’Agnello e Gabriele Miani formano invece una coppia di lunghi titolari atipica per centimetri, ma estremamente atletica e capace di rendersi pericolosa anche lontana dal ferro. I due sono stati capaci di garantire un contributo oltre la doppia cifra per punti segnati e di quasi 6 rimbalzi a testa per partita. Cividale nella fase a orologio è stata la miglior squadra dell’intera lega nel tiro da fuori, un traguardo raggiunto grazie anche alle prestazioni del suo sesto uomo: Martino Mastellari. L’ala nella seconda fase ha sfiorato i 10 punti di media, tirando con un sensazionale 45% da oltre l’arco. Se nel quintetto i lunghi non sono tra i più fisici della lega, lo stesso non si può dire dei due cambi. Cividale dalla panchina può infatti contare su Matteo Berti (212 cm) e Luca Campani (208 cm). Completano infine le rotazioni sugli esterni due giovani playmaker: Eugenio Rota e Niccolò Isotta.

IL COMMENTO DI COACH CAGNARDI

“Iniziano i playoff e adesso le parole stanno a zero. Incontriamo una squadra che sappiamo essere forte e in grande ascesa. Giocano una pallacanestro efficace e solida, stanno volando sulle ali dell’entusiasmo degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi e del loro rullino di marcia immacolato. Sappiamo che sarà difficile ma saremo pronti a dare battaglia”.

INFO

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.