Cantù vince il derby contro l'Urania

Prova di forza dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che doma l’Urania Milano nel derby della prima giornata di ritorno del Girone Verde di serie A2 (79-61). I biancoblù consolidano la vetta a quota 24 punti e firmano la decima vittoria consecutiva. Prima della palla a due gli Eagles hanno ricordato il compianto Chicco Ravaglia, scomparso il 23 dicembre del 1999.

La cronaca

L’inizio del primo quarto vede Cantù giocare in scioltezza sull’asse Rogic-Hunt: due canestri da sotto del pivot americano e una bomba del play croato che replica ad Amato (7-3). I locali fanno la voce grossa a rimbalzo, mentre l’Urania prova a rispondere con Hill ai canestri di Bucarelli e Baldi Rossi (13-9). Colpisce ancora Rogic dall’arco, poi Da Ros con due viaggi dalla lunetta, Severini da fuori e Baldi Rossi completano la sinfonia biancoblù del +15 al 10’ (26-11). Solo il 25% dal campo per i milanesi con Potts non pervenuto.

Tanti errori nei primi 5’ del secondo periodo con il parziale bloccato sul 5-2 (31-13). L’Urania prova a forzare al tiro, ma non è giornata (5/18 da due e 1/10 da tre all’8’). L’Acqua S.Bernardo trova invece la scossa con Hunt e Nikolic: +22 all’8’ (37-15). Sfida dalla lunga distanza tra Amato e Berdini, poi il giovane play canturino infila il 44-25 in penetrazione.

Al rientro in campo subito 4-0 di Nikolic e Hunt (48-25). Seguono la tripla di Pullazi e due viaggi dalla lunetta di Hill (48-30). Nikolic e Hill già in doppia cifra al 33’ (12 il serbo e 11 lo statunitense). Prevalgono i fisici per un paio di minuti, poi Rogic firma tre penetrazioni di fila da applausi per il 58-34. Milano si sblocca da fuori e con un break di 2-11 si porta sul -15 (60-45). Berdini allo scadere per il 62-45. Per Cantù 17-7 nei punti dalla panchina.

Quarta frazione: pronti via, subito 4-0 con Bucarelli e Berdini. Letteralmente annullato dalla difesa canturina Potts (tra i migliori marcatori del Girone Verde): 0 punti e -22 di valutazione per lui dopo 33’. Parziale di 13-9 per Cantù con la terza bomba di Rogic (75-54). L’Acqua S.Bernardo amministra e vince per 79-61. “Doppia doppia” per Hunt con 12 punti e 11 rimbalzi (pallacanestrcantu.com).

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 15, Bucarelli 4, Nikolic 16, Baldi Rossi 13, Hunt 12; Stefanelli 1, Severini 5, Da Ros 4, Berdini 9. N.e.: Brembilla, Borsani, Meroni. All.: Sacchetti

Urania Milano: Amato 16, Potts, Pullazi 11, Hill 13, Ebeling 8; Valsecchi, Montano 11, Piunti 2, Cavallero. N.e.: Marra, Pezzola. All.: Villa

Arbitri: Moretti, Salustri, Coraggio.

Parziali: 26-11, 18-14, 18-20, 17-16.