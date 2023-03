Una grande Pallacanestro Cantù abbatte Torino

Prestazione senza sbavature per l’Acqua S.Bernardo Cantù che vince nettamente in casa contro la Reale Mutua Torino (97-71). I canturini salgono a quota 38 punti nella classifica del Girone Verde di Serie A2.

Quintetto inedito per coach Sacchetti, che manda in campo Bucarelli, Stefanelli, Nikolic, Baldi Rossi e Hunt. Coach Ciani deve invece fare a meno di De Vico. Aprono le danze Nikolic e Baldi Rossi, mentre dall’altra parte è Jackson a rispondere colpo su colpo. Seguono il canestro di Stefanelli e la tripla di Nikolic per il 9-4. Torino c’è e timbra da fuori con Vencato (9-7). Baldi Rossi e Stefanelli sono caldissimi dalla lunga distanza e certificano il +6 (17-11). Risponde Jackson dall’arco, poi Hunt schiaccia e Stefanelli allunga ancora (21-14). Nuovo break di 5-2 per i canturini che si traduce nel +10 (26-16). Schina e Pepe danno nuovo ossigeno ai piemontesi, poi l’Acqua S.Bernardo fa suo un break di 9-6 (35-22). Per Cantù un primo quarto con il 77,8% al tiro (10/12 da due, 3/3 ai liberi e 4/6 da tre). Già in doppia cifra Baldi Rossi al 10’ con 10 punti di cui due triple. Canturini dominanti anche a rimbalzo (9-3).

Il secondo periodo si apre con il 2-6 degli ospiti che colpiscono sull’asse Vencato-Jackson (37-28). A far uscire Cantù dalle sabbie mobili ci pensa il solito Baldi Rossi con la sua terza bomba personale (40-28). Torino prova ad alzare la testa, ma Nikolic è un rebus di quelli complicati per i gialloblù. La Reale Mutua tiene il campo e fa suo un parziale di 12-15 con la bomba di Guariglia in chiusura (52-43). Rogic e Nikolic per il +13 (56-43), poi coach Ciani chiama time-out. Nikolic manda le squadre negli spogliatoi sul 58-46, mentre Guariglia fa 1/2 ai liberi allo scadere (58-46). Meglio Cantù in contropiede: 12-1. Per Nikolic già 17 punti all’intervallo (7/7 da due e una tripla). Per i torinesi vanno segnalate le doppie cifre di Jackson (13) e Guariglia (10).

Avvio modello caterpillar dei canturini al rientro in campo: parziale di 8-0 per il +20 del 23’ (66-46). Biancoblù che spingono sull’acceleratore e infilano un nuovo 6-2 (73-48). Torino non riesce più a reagire e l’Acqua S.Bernardo dilaga con il +31, grazie alle bombe di Da Ros e Severini (79-48). Alla mezz’ora è 79-52 per i padroni di casa con già quattro giocatori in doppia cifra (Nikolic, Baldi Rossi, Hunt e Stefanelli).

La quarta frazione vede gli uomini di coach Sacchetti amministrare il risultato. Finisce 97-71 per Cantù (pallacanestrocantu.com).

Cantù-Torino, il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù: Bucarelli 7, Stefanelli 11, Nikolic 21, Baldi Rossi 17, Hunt 11; Rogic 10, Da Ros 5, Morgillo 8, Berdini, Severini 7. All.: Sacchetti

Reale Mutua Torino: Vencato 10, Mayfield 2, Taflaj 6, Jackson 15, Guariglia 24; Schina 9, Pepe 5, Doneda, Ruà, Beltramino. All.: Ciani

Arbitri: Moretti, Centonza, Bonotto

Parziali: 35-22, 23-24, 21-6, 18-19.