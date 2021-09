Nuovo test di preseason per la Pallacanestro Cantù: lunedì in campo a Corneliano d’Alba

A poco più di una settimana dall'impegno di lusso contro l'Olimpia Milano, la Pallacanestro Cantù di Coach Sodino torna in campo per un nuovo impegno di preseason. E' il terzo della serie e vedrà i biancoblù impegnati contro la Langhe Roero Basketball. In palio la prima edizione della S.Bernardo Cup.

Il match si disputerà al Pala958 di Corneliano d’Alba, centro di 2000 abitanti in provincia di Cuneo dove la squadra piemontese ha sede. La Langhe Roero è una nuova compagine del panorama cestistico nazionale ed è nata della fusione tra la Basket Team 71 Bra e la Olimpo Basket Alba. La squadra, allenata da Alessio Gaudio, è iscritta al Girone A del campionato di Serie B Old Wild West.

Palla a due alle 18.45 per un match che, già da ora, si preannuncia denso di contenuti tecnici ed agonistici. Da un lato la Pallacanestro Cantù è chiamata a consolidare la buona intesa già messa in mostra contro gli storici rivali di Milano. Da valutare con grande attenzione il già ottimo stato di forma del playmaker Trevor Allen. Di contro la Roero Langhe Basketball dovrà dare seguito al lavoro messo in cantiere in vista dell'esordio ufficiale. La prima vera gara della nuova formazione è infatti in programma domenica 12 settembre quando i piemontesi affronteranno nel match valido per i quarti di finale della Super Coppa la Pallacanestro Varese di Adriano Vertemati.

Da segnalare, infine, che a margine del match che assegnarà la prima S.Bernardo Cup la Pallacanestro Cantù farà visita allo stabilmento di Garessio dell'azienda che da il nome al trofeo. Sarà l'ultimo impegno in Piemonte prima del rientro in sede. La visita, come comunica in un tweet ufficiale la compagine canturina, sarà l'occasione per far conoscere allo staff e ai giocatori una realtà industriale di grande rilievo, peraltro sponsor uffiiciale della squadra, alla cui guida c'è un grande tifoso canturino, il direttore generale di S.Bernardo SpA Antonio Biella. "Sono entusiasta per la nascita di questa competizione - ha dichiarato il dirigente al sito ufficiale della Pallacanestro Cantù - che vedrà impegnate entrambe le squadre di pallacanestro per cui faccio il tifo".