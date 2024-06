Acqua S. Bernardo: Ufficiale l'addio di Stefan Nikolic

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù informa che Stefan Nikolic ha esercitato una clausola contrattuale che consentiva al giocatore di uscire unilateralmente dal contratto.

“La crescita di Stefan Nikolic nei tre anni a Cantù costituisce una garanzia della qualità del lavoro che abbiamo sviluppato in questo periodo insieme. – commenta Alessandro Santoro – È evidente che il richiamo di situazioni diverse rispetto al nostro campionato è sempre forte. Abbiamo fatto più del massimo sforzo per continuare a lavorare insieme, ma la scelta è stata diversa. Resta la soddisfazione dei suoi miglioramenti individuali, che credo gli abbiano aperto la prospettiva per una nuova esperienza”.

Il Club ringrazia Stefan per l’impegno profuso sul campo nelle tre stagioni trascorse in biancoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.