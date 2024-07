Pallacanestro Cantù, arriva il primo colpo a stelle e strisce

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica con una nota di stampa di aver ingaggiato l’atleta Tyrus McGee.

La carriera di Tyrus McGee

Guardia di 188 cm e 90 kg, McGee è nato il 14 marzo 1991 a Stringtown, nello Stato dell’Oklahoma. Tyrus McGee è un realizzatore eccezionale, tanto che nel corso della sua carriera ha chiuso ogni stagione in doppia cifra di media per punti realizzati, grazie a un atletismo fuori dal comune e a un tiro estremamente preciso.

Dopo aver frequentato il college di Iowa State, McGee sceglie la seconda serie spagnola per iniziare la sua carriera firmando per Breogan. L’anno successivo disputa la Bundesliga con Bremerhaven, prima di trasferirsi a stagione in corso all’Orlandina.

È la prima di quattro annate consecutive in Italia perché, successivamente, passa a Cremona e poi, dopo l’ennesima stagione entusiasmante, viene ingaggiato da Venezia. In Veneto è uno dei giocatori chiave nella trionfale stagione della Reyer, culminata con la vittoria dello Scudetto 2016-17.

L’anno successivo ritocca il proprio record realizzativo in Italia, con la maglia di Pistoia, grazie a una stagione da 14.1 punti di media.

Inizia la stagione 2018-19 con i turchi dell’Afyon Belediye, ma a gennaio viene prelevato da Sassari.

Nei sei mesi in Sardegna vince la FIBA Europe Cup, garantendo anche in questa competizione un contributo medio di 10.4 punti.

Dopo aver disputato il campionato francese a Pau-Lacq-Orthez, passa all’Hapoel Holon nella stagione successiva. Con la formazione israeliana viaggia a oltre 18 punti di media, contribuendo alla vittoria della Lega Balcanica 2020-21.

Torna poi in Spagna, al San Pablo Burgos, ma viene nuovamente riacquistato a dall’Hapoel Holon, per rinforzarsi in vista del finale di stagione.

La mossa è quantomai vincente perché, anche grazie ai suoi oltre 20 punti di media nei play-off, l’Hapoel trionfa nel campionato israeliano.

Dopo un breve passaggio in Cina, trascorre la stagione 2022-23 al Galatasaray, con cui disputa la Champions League. Nell’ultima annata milita nello Strasbourg, chiudendo a 14.4 punti, con più del 42% nel tiro da tre punti, 3.3 rimbalzi e 2.1 assist a partita.

Coach Brienza: "Sono molto soddisfatto perché è una grandissima presa per Cantù"

“Abbiamo inserito nel nostro roster un giocatore che ha sempre dimostrato grandi doti realizzative e di leadership. – commenta coach Nicola Brienza – Ha vinto dei campionati ed è stato protagonista in squadre che giocavano per vincer e siamo quindi sicuri che trasmetterà al gruppo questa sua abitudine a lottare per risultati importanti. Sono molto soddisfatto perché è una grandissima presa per Cantù, ringrazio il Club per lo sforzo fatto per assicurarci un giocatore di questa qualità”.