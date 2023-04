Acqua S.Bernardo Cantù di scena a Forlì per il big match con l’Unieuro

Terza giornata del Girone Giallo della Seconda Fase per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, impegnata domenica 16 aprile alle 17 in casa dell’Unieuro Forlì. La stagione regolare del Girone Rosso ha visto Forlì chiudere in vetta a quota 40 punti, davanti alla Tramec Cento e alla Giorgio Tesi Group Pistoia con 36.

Nelle prime due uscite della Seconda Fase i forlivesi hanno raccolto una sconfitta (60-64 in casa con la Vanoli Cremona alla prima giornata) e un successo nel secondo turno (79-83 sul campo della Gruppo Mascio Treviglio).

Forlì e Cantù hanno registrato lo stesso ruolino di marcia nella regular season (20 vittorie su 24 gare disputate). La media nella prima parte del campionato dei forlivesi è di 75,7 punti a partita.

L’ala USA del ‘95 Nathan Adrian è il miglior marcatore dei biancorossi con una media di 15,7 punti a partita, davanti a lui l’altro americano Vincent Sanford (guardia del ’90 con 13,6) e il play del ‘99 Fabio Valentini (11,6).

Segue il veterano Daniele Cinciarini (guardia del 1983 con 10,7). Il miglior rimbalzista è Adrian con 6,7 di media a partita. Nella Seconda Fase l’americano Adrian viaggia con 20 punti e 6 rimbalzi di media a partita, davanti a Cinciarini con 19 punti e Sanford con 14. L’allenatore di Forlì è Antimo Martino.

"Arriviamo a questo impegno con la squadra al competo - commenta coach Meo Sacchetti -. Un appuntamento stimolante, anche perché la Seconda Fase ha finora detto che il fattore campo non è risultato decisivo con ben quattro vittorie in trasferta su sei gare disputate".

E ancora: "Ciò significa che anche se si arriva primi, non c’è la sicurezza di andare in Serie A1. In questo girone sono tutte partite combattute e incontriamo una squadra come Forlì che nell’ultimo turno è andata a vincere a Treviglio".

"Loro - conclude Sacchetti - hanno un roster completo e impreziosito da giocatori che possono trovare una giornata importante al tiro. A Pistoia abbiamo difeso bene, mentre con Cento solo a tratti; quindi, dobbiamo puntare a bilanciare questo aspetto".

La classifica del Girone Giallo della Fase a Orologio della Serie A2



1. Unieuro Forlì 8

2. Acqua S.Bernardo Cantù 8

3. Gruppo Mascio Treviglio 8

4. Vanoli Cremona 6

5. Tramec Cento 4

6. Giorgio Tesi Group Pistoia 2