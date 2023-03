Cantù all’esame Pistoia nel fortino del PalaCarrara

Esordio nel Girone Giallo della Seconda Fase per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, impegnata domenica 2 aprile alle 18 in una classica della pallacanestro italiana sul parquet della Giorgio Tesi Group Pistoia, formazione allenata dall’ex Nicola Brienza.

I pistoiesi hanno chiuso il Girone Rosso della regular season a quota 36 punti, perdendo una sola partita in casa (58-68 contro la Tramec Cento, unica squadra a violare il PalaCarrara

in questo campionato).

Una sfida mai banale, quella tra Pistoia e Cantù, sia a livello di importanza delle due piazze sia per l’accesa rivalità tra le due tifoserie. I biancorossi di coach Brienza hanno una media punti

nella stagione regolare è di 76,6 punti.

In vetta alla classifica dei marcatori pistoiesi c’è l’ala americana del ‘97 Jordon Varnado a quota 16,9. A seguire: l’altro americano Zach

Copeland (guardia del ’97 con 16,8), l’ala inglese del ‘98 Carl Wheatle (11,3) e il play del ‘92 Lorenzo Saccaggi (8,5). I migliori rimbalzisti sono: Wheatle (8,9), Varnado (7,3) e il centro classe ‘87 Daniele Magro (6,1)

Di seguito la classifica di partenza del Girone Giallo:



1. Gruppo Mascio Treviglio 6 (3-1)

2. Unieuro Forlì 6 (3-1)

3. Acqua S.Bernardo Cantù 4 (2-2)

4. Tramec Cento 4 (2-2)

5. Vanoli Basket Cremona 2 (1-3)

6. Giorgio Tesi Group Pistoia 2 (1-3)

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH SACCHETTI

"Queste partite ci diranno chi affronteremo all’inizio dei playoff. Loro sono una squadra aggressiva e che pressa molto - spiega coach Meo Sacchetti -. Non solo, hanno un fattore campo

importante dalla loro".

E ancora: "Pistoia è un bel banco di prova per i playoff. Inizieremo a testare queste partite contro squadre di livello. Dovremo saper leggere bene il match per trovare le giuste soluzioni. Sarà importante non solo l’attacco, ma anche la difesa".

"Queste partite sono sempre come delle finali - conclude il Coach della Pallacanestro Cantù - Loro hanno un roster di altissimo livello con giocatori che quando arrivano in striscia fanno canestro. Ci aspettiamo di non subire troppo sotto canestro e che i nostri lunghi abbiano una presenza importante».